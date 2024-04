"Manutenzione strade manca a San Giuliano"

La campagna elettorale per le elezioni a sindaco di San Giuliano Terme entra nel vivo. Ilaria Boggi, candidata del centro destra, è intervenuta per parlare di manutenzione e decoro, considerate una priorità dalla coalizione.

"Un vecchio slogan pubblicitario di una nota marca di whiskey recitava: A volte essere grandi significa non fare assolutamente nulla - dichiara Boggi, che attacca l’amministrazione comunale -. La Giunta di San Giuliano Terme, che con l’assessore Cecchelli si candida a reiterare se stessa, segue fin troppo alla lettera, ma i risultati non sono proprio eccezionali". Boggi pone l’attenzione anche al tema della viabilità: "Non passa giorno senza che un cittadino non mi segnali dissesti - prosegue la candidata del centro destra -. Ad esempio, ad Asciano, via delle Casette, la strada abitata che porta verso il Monte Castellare trovandosi in zona Anpil ad uso pubblico, è impercorribile e pericolosa a causa delle voragini create dalle forti piogge". In ultima battuta Boggi, che ha raccolto numerose segnalazioni da parte dei cittadini, si concentra anche sulla manutenzione delle strade: "La manutenzione delle strade significa sicurezza, decoro, possibilità di comunicazione, sviluppo dell’economia - conclude Ilaria Boggi -. La non manutenzione è sinonimo di pericolo, degrado, cattiva volontà di migliorarsi e di progredire. Amare il proprio territorio significa in primis curarlo".

"Per questo – prosegue – una priorità della mia Giunta sarà la manutenzione e la messa in sicurezza della rete viaria che attraversa il territorio comunale".

M.B.