Manutenzione hotel Gelatai e baristi Dalla città al litorale

Manutentore Hotel 4 stelle

Pisa

Hotel 4 stelle su Pisa ricerca un operaio specializzato da assumere inizialmente con contratto a tempo determinato per piccole riparazioni e coordinamento delle imprese di manutenzioni ordinarie degli impianti. Richieste competenze elettriche, idrauliche, falegnameria ed imbiancatura.

Gelataia-Gelataio

Pisa, Tirrenia e Cascina

Si ricercano varie figure interessate ad intraprendere il mestiere del gelataio presso le sedi dell’azienda su Pisa, Tirrenia e Cascina da formare, giovani e meno giovani. Garantita assunzione (eventuale apprendistato per i più giovani) secondo il contratto di settore.r

Banconistei e Baristei

Pisa e Tirrenia

Due note pasticcerie in Pisa ricercano baristei, banconistei, tuttofare presso i propri punti vendita in pieno centro cittadino, anche se con poca esperienza. Si ricercano anche responsabili, quindi con esperienza, per altri due punti bar e ristorazione zona Pisanova e Tirrenia. Attività a turni e contratto a tempo indeterminato.