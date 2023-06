Manufatto delle Bocchette La pulizia

Pulizia e conoscenza. Appuntamento in versione ridotta, a causa del maltempo, ieri, nel quartiere di Putignano, a Pisa, dove Legambiente e Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno avevano organizzato un’iniziativa per la pulizia e la conoscenza del Manufatto delle Bocchette. Si tratta di un’opera di bonifica in disuso da diversi secoli, ma in grado di raccontare ancora un pezzo importante della storia territoriale. Oggi il fosso delle Bocchette, dal quale ha origine il nome del bene culturale, non si vede più, è interrato. In quel fosso venivano infatti deviate le acque in piena dell’Arno.

Un intervento più approfondito, in particolare sotto il ponte, verrà effettuato durante le prime due settimane di luglio.