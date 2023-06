Manufatto Bocchette Salvarlo dal degrado

Domani mattina alle ore 9.30, Legambiente Pisa – insieme al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno e a gran parte dei soggetti attivi nel quartiere di Putignano –, invita la cittadinanza a prendersi cura del "Manufatto delle Bocchette". L’appuntamento è sull’argine al Manufatto, un’opera di bonifica in disuso da diversi secoli, ma in grado di raccontare ancora un pezzo importante della storia territoriale di Putignano. Oggi il fosso delle Bocchette, dal quale ha origine il nome del bene culturale, non si vede più, è interrato, come lo sono parte delle paratie presenti un tempo. In quel fosso venivano infatti deviate le acque in piena dell’Arno.

Il manufatto versa ora in stato di forte degrado, ma è sempre stato amato dagli abitanti di Putignano, tanto che per alcuni anni, fino all’arrivo della pandemia, è stato anche protagonista della Luminara. A chi parteciperà all’iniziativa verranno consegnati sacchi e guanti per la pulizia che si svolgerà nell’area golenale intorno all’opera. Alle 11.30, inoltre, l’ingegnere Sandro Borsacchi, direttore del Consorzio 4 Basso Valdarno, racconterà ai cittadini presenti la storia del manufatto delle Bocchette.

"Ci auguriamo che ci sia grande partecipazione all’iniziativa - commenta Maurizio Ventavoli presidente del CB4 Basso Valdarno -. Eventi come questo sono importanti per l’ambiente ma anche per il territorio". "Per il nostro Circolo, prendersi cura di un bene comune storico culturale, situato in un’area importante dal punto di vista ambientale come la golena dell’Arno, è fondamentale - afferma Eleonora Mizzoni, presidente del Circolo Legambiente Pisa -. Sotto il degrado che salta inevitabilmente agli occhi si celano valori e storie".