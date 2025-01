"Mantenere il mercato in San Martino"

"Quartiere San Martino? Mantenere il suo mercato e valorizzarlo, altro che spostarlo verso piazza Toniolo". A dirlo sono il consigliere Comunale Pd, Marco Biondi e il presidente del comitato di mezzogiorno, Anthony Mancini. "Un mercato di quartiere - spiegano i due -, per sua definizione deve innanzitutto essere utilizzato dai residenti del quartiere e per tale ragione è opportuno che si sviluppi nel cuore di San Martino. Non siamo d’accordo nell’allontanare il mercato dal baricentro del quartiere facendo perdere così l’opportunità per molti cittadine e cittadini anziani che risiedono nella zona e per i quali l’appuntamento bisettimanale del mercato rappresenta anche un appuntamento di socializzazione. Il mercato va visto - concludono -, come una occasione spazio-temporale di aggregazione comunitaria, non si può pensare ad uno spostamento in funzione di un più ampio parcheggio a disposizione".