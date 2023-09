Mansioni di tenuta di archivi e protocollo. Due posti di lavoro a tempo indeterminato

Collocamento mirato nelle pubbliche amministrazioni. Si cerca due posti per operatore amministrativo, riservati agli iscritti di cui all’art. 8 della legge 68-69 (disabili) dell’area pisana per le mansioni di tenuta di archivi; ricezione, protocollazione e smistamento di corrispondenza; gestione di posta elettronica; digitalizzazione ed elaborazione di documenti su personal computer utilizzando i più comuni programmi applicativi. Il bando, in pubblicazione dal 25 settembre è in scadenza alle 25 del 9 ottobre. Si tratta di due posti di lavoro a tempo indeterminato full time con sede a Pisa. I candidati interessati possono presentare le proprie candidature o far pervenire la domanda di adesione compilando il modello allegato all’avviso sul portale del centro per l’impiego della Regione Toscana (Arti). Per questa offerta non è consentita la prenotazione direttamente dal portale Toscana Lavoro.