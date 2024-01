"Mannocci dovrebbe dimettersi"

"A giugno 2021, il consigliere comunale Mannocci fu accusato di “inadeguatezza nel rappresentare gli interessi pubblici” ed invitato a dimettersi per aver declinato la convocazione, chiesta all’unanimità dai consiglieri della 2a Commissione Garanzia e Controllo. Il rifiuto fu dallo stesso giustificato per motivi di riservatezza per la quotazione in borsa di Toscana Aeroporti. Ora leggiamo che lo stesso si sarebbe astenuto al momento della votazione nel CdA, sull’affidamento dei lavori d’ampliamento del Terminal pisano a Toscana costruzioni, Società costituita da Toscana Aeroporti e Cemes, per la necessità di approfondirne la documentazione e per la riduzione del Terminal rispetto a progetti precedenti. Alla presentazione del master plan 2018 2028, ai consiglieri e al sindaco Conti, Mannocci evidenziò i 70 milioni di euro affermando che se la società di gestione ‘fosse rimasta pubblica non saremo stati in grado di fare un investimento del genere. Affermazione da noi contestata, lo avvertimmo subito pubblicamente che il master plan era riduttivo rispetto a quello di Sat, già approvato da Enac in autofinanziamento, quindi sostenibile per la società. Invece il nuovo MP privilegia l’espansione delle aree commerciali, non la ricettività dei passeggeri, che viene ridotta. Lascia perplessi leggere ora che l’astensione dell’avvocato Mannocci sarebbe giustificata dal ridimensionamento dell’ampliamento del terminal. Noi al suo posto, non ci saremmo astenuti, ma avremmo espresso voto negativo e presentato le dimissioni dall’incarico ricevuto su nomina del sindaco Conti. Lo fece l’onorevole Ylenia Zambito, nel 2018, motivando le dimissioni con la “mancata condivisione delle posizioni espresse dal sindaco Conti” e da lei criticate per i contenuti e rischi a cui avrebbero esposto Pisa. Le subentrò, per la parità di genere la prima donna della lista di minoranza, la pratese Silvia Bocci: Toscana Aeroporti non subì traumi e il bilancio fu approvato nei termini. Spiace constatare di aver ragione quando i buoi sono scappati dalla stalla, non essendo stati ascoltati sebbene i nostri comunicati, per rispetto istituzionale, siano sempre stati inviati a sindaco e consiglieri oltre che ai media".

Comitato Piccoli azionisti T.A,

Amici di Pisa e altre associazioni