Manifestazioni storiche, avanti tutta. Furgone, nuovi costumi e materiali

Un lavoro certosino, per proseguire nel rinnovamento di costumi e simboli delle tradizioni storiche pisane. Ieri mattina infatti sono stati presentati il nuovo furgone i costumi e i materiali per i cortei, messi in cantiere nei mesi scorsi. "Gli investimenti di quasi 400mila euro dell’ultimo mandato hanno fatto sì che tutto il materiale per i cortei, anche di supporto, potessero permetterci di presentarci al meglio alla città – dice l’assessore alle tradizioni storiche Filippo Bedini -. Con questo inizio di secondo mandato proseguiamo il lavoro di recupero, sostituzione e valorizzazione delle dotazioni, costumi, addobbi e materiali, a servizio degli eventi". Si parte dalle nuove bandiere, ‘insegne’ e ‘fiamme’ delle magistrature, che riportano il disegno messo precedentemente sui nuovi targoni e targoni, armonizzando i disegni in sfilata del corteo del Gioco del Ponte. Si prosegue poi con il costume del generale di Mezzogiorno e dell’alfiere di Mezzogiorno, che andranno a sostituire i precedenti, destinati alla musealizzazione. I nuovi stendardi per il Palio di San Ranieri saranno esposti su Palazzo Gambacorti e sul ponte della Fortezza secondo le corsie sorteggiate per le imbarcazioni nel giorno di gara. Ad occuparsi di questo lavoro anche e soprattutto Antonio Pucciarelli che, pur in pensione, continua a collaborare a titolo gratuito con il Comune e l’idea e la progettazione dei nuovi materiali sono il frutto di quando era in servizio. Nel prossimo consiglio degli anziani Pucciarelli sarà delegato per il corteo e i materiali del Gioco del Ponte. "Abbiamo cercato di riproporre anche dei cappelli che, nell’arco degli anni erano stati dismessi e perdute – spiega Pucciarelli -. Le abbiamo riscoperte e tra queste presento i cappelli degli alfieri e sbandieratori. Mancano ancora alcuni particolari per riprendere il costume del 1935 disegnato da Fortunato Bellonzi, ma siamo sulla buona strada. Anche uno speciale cappello ‘all’albanese’ sarà dotato ai cavalieri di Santo Stefano". L’assessore Bedini ha poi presentato il nuovo furgone brandizzato delle tradizioni storiche, recante su ogni lato disegni e illustrazioni relativi al Gioco del Ponte, Luminara di San Ranieri e Repubbliche Marinare. "Sono soddisfatto di riuscire a presentare una delle dotazioni più importanti e utili che ha richiesto maggior investimento, il furgone brandizzato delle tradizioni storiche per trasportare, in sicurezza e al coperto, materiali, costumi e arredi. Sarà utilizzato anche per le trasferte. Un ottimo strumento di ulteriore promozione degli eventi legati alle Tradizioni storiche".

Michele Bufalino