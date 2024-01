Manifestazioni con "Attiesse" e "Senofonte"

Per il Giorno della Memoria 2024, il Comune di Vecchiano ha organizzato, in collaborazione con l’istituto comprensivo Daniela Settesoldi, per la mattinata, un momento di riflessione. L’Amministrazione Comunale ha organizzato, in stretta collaborazione con la Filarmonica Senofonte Prato e con Attiesse Associazione Teatro Spettacolo, l’evento "E venne la notte. Musiche e parole in memoria di Auschwitz" che si svolgerà stasera alle 21 nella sala consiliare. Saranno eseguite musiche a cura del Quartetto di Clarinetti della Filarmonica e letture di Attiesse sulle persecuzioni e i genocidi ad opera delle leggi razziali, nella Seconda Guerra. "Questa importante ricorrenza commemora tutti coloro che sono stati vittima delle leggi razziali perché considerati “diversi”", ricorda il sindaco Angori. "Opporsi a qualsiasi forma di totalitarismo", aggiunge l’assessore alla Cultura, Del Zoppo.