Massa, 18 agosto 2019 - Più di 200 persone si sono radunate in piazza Bad Kissingen a Marina di Massa per partecipare alla manifestazione di protesta contro l'arrivo del ministro Matteo Salvini, previsto per stasera alle 20, nel parco pubblico della Comasca a Ronchi che ospita Toscana fest, festa regionale della Lega Toscana.

La manifestazione è stata organizzata dai Carc, presenti con delegazioni da tutta Italia, con adesioni anche di altre realtà. In piazza sono arrivati anche consiglieri comunali del Pd, di Sinistra italiana, e liste civiche, rappresentanti di Rifondazione comunista, il Collettivo studentesco, quello femminista Kall e il Collettivo antifascista, Anpi.

Tanti anche i bagnanti accorsi (anche per curiosità) dalle spiagge che costeggiano la piazza. I manifestanti si dirigeranno poi in corteo al parco dei Ronchi, poco distante dal luogo dove è in svolgimento la festa della Lega, per una assemblea popolare.