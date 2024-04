Manganelli al corteo: "Indagini delegate interamente alla questura. Ricucire con la città"

PISA

Una festa a metà. Momenti di silenzio ed imbarazzo, con il discorso del questore di Pisa, Sebastiano Salvo, che ha avuto per quasi tutto il tempo come sottofondo il gracchiare del megafono usato dai poliziotti in protesta del Siulp a pochi metri dal palco. "La nostra questura, simbolo di sicurezza e legalità, è divenuta un luogo di oppressione e violazioni".

Questa la dura ed arrabbiata voce di chi ieri durante i festeggiamenti della polizia di Stato per il suo 172° anno dalla fondazione, ha protestato in occasione dell’annuale cerimonia. Una festa a metà, dunque, che ha visto tra i motivi della protesta: "Violazioni in ambito contrattuale – spiega Valerio Lamela, segretario del Siulp di Pisa -, mancate risposte e azzeramento delle lancette per quanto riguarda le prerogative dei sindacati". Il sindacato nei giorni scorsi aveva commentato anche la gestione dell’ordine pubblico, culminata con le cariche del 23 febbraio in occasione di un corteo studentesco, e criticato "il silenzio assordante rispetto alla richiesta di notizie in merito agli incidenti occorsi a operatori di polizia in ambito lavorativo", ma anche per "lo spostamento degli uffici della squadra mobile presso la palazzina comando della caserma Mameli, dove insistono diversi uffici di nevralgica importanza", tra cui l’armeria, con "il rischio di un continuo viavai di persone che potrebbe" determinare "critiche situazioni per la sicurezza".

Si è detto "dispiaciuto per la scelta di interferire disturbando gli ospiti" il questore Sebastiano Salvo che ha ribadito come "ognuno è libero di scegliere le forme che più richiede per protestare". I "fatti di Pisa" sono stati oggetto anche del discorso del questore che ha spiegato come una ricucitura dello strappo avvenuto tra polizia e comunità pisana deve passare anche attraverso un crescente grado di qualità della prestazione che la questura è chiamata ad assicurare. "La ricostruzione degli eventi - ha detto il questore Salvo -, da parte dell’autorità giudiziaria, che ha delegato interamente alla questura le indagini, è ancora in atto ma quanto accaduto il 23 febbraio ha indubbiamente segnato la relazione tra questa comunità e la polizia. In quella giornata – ha aggiunto – molti rappresentanti della società civile, colpiti dalle immagini di una violenza agita nei confronti degli studenti, hanno chiesto risposte urgenti". Secondo il questore "l’esigenza di ricucire quella ferita" deve essere posta al centro di un’analisi obiettiva senza cadere in "narrazioni ispirate a esigenze di difesa corporativa - né tanto meno - contaminarla con strumentali speculazioni ideologiche". A margine del discorso anche un cenno alla situazione stadio e tifosi: "ho provato soddisfazione – ha concluso il questore Salvo -, nel verificare che in occasione dell’ultimo incontro casalingo la tifoseria pisana è finalmente tornata allo stadio, e che le procedure di accesso all’impianto si sono svolte in assoluta tranquillità e senza alcun rischio".

Enrico Mattia Del Punta