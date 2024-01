"Mancano comandante e coordinatori. Gravi problemi nelle turnazioni"

La situazione della polizia municipale all’attenzione dell segretario generale Cisl Fp Cinzia Ferrante e della Rsu Cisl Fp del Comune di Pisa. "Dopo gli ottimi risultati operativi raggiunti dal personale negli ultimi anni, col conseguimento di tutti gli obiettivi prefissati dall’amministrazione, il Corpo è allo stato odierno privo della figura dirigenziale a causa della variazione della macrostruttura comunale e del regolamento di Polizia Municipale, modifiche peraltro avversate da diverse forze politiche e dagli stessi sindacati". Quindi "manca la figura di comandante attualmente svolto da un vicario. E’ di queste ore l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato della durata di un anno per il ruolo di Comandante. Ma veramente si crede che si possa gestire un settore così importante con incarichi di questa tipologia?". Perché "non ci si rivolge alle professionalità esistenti all’interno del corpo, che tra le altre cose ricoprono già ruoli di elevata qualificazione e sono risultati idonei nella precedente selezione per comandante?". "Il sindaco ha ritenuto di non nominare un assessore dedicato ma di trattenere per sé la delega, così indebolendo ancora di più una struttura già gravemente esposta e compromessa". "Da rilevare la cronica carenza di personale che, nonostante due consecutivi concorsi (2019 e 2021), porta il Corpo ad annoverare meno di 120 agenti, del tutto insufficienti a svolgere i servizi esterni come il controllo del territorio, rilevazione sinistri stradali, controlli commerciali e ambientali. Però anche il personale che dovrebbe svolgere il completamento dell’attività esterna all’interno degli uffici viene spesso impiegato per colmare le carenze rallentando la conclusione delle pratiche e pregiudicando le risposte al cittadino. La forte carenza di organico è dovuta anche alle molteplici richieste di mobilità interne verso altri settori del comune oppure verso altri enti pubblici. Si denuncia anche la cronica insufficienza di coordinatori, che, dopo diversi pensionamenti, non vengono reintegrati nonostante la possibilità di carriera disposte dal nuovo contratto collettivo.

Ci sono gravi problematiche legate alla turnazione della polizia municipale, che risulta estremamente gravoso per il personale (sei domeniche lavorate consecutivamente e una di riposo) ma oltretutto sta creando difficoltà organizzative".