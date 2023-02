"Mancano aule, biblioteche, laboratori Ma che scuola offriamo ai ragazzi?"

"Il problema della carenza degli spazi rispetto al 2021 è migliorato: da meno 50 aule adesso ogni classe riesce ad avere una propria aula ma a che prezzo?". Se lo chiede l’Osservatorio Scolastico che pone la domanda al tavolo provinciale senza rinunciare alla risposta piccata rispetto al lavoro svolto finora. "Si rinuncia - osserva l’Osservatorio - a laboratori, biblioteche, talvolta i corridoi, le infermerie e i sottoscala diventano magazzini, le classi sono obbligate a fare rotazioni o a migrare in succursali. I lavori per migliorare l’edilizia hanno dei tempi biblici. Che scuola è questa?". Poi l’Osservatorio affronta un problema contingente e denuncia: "Al Liceo Carducci il prossimo anno scolastico potrebbero mancare 5 aule e la biblioteca per gli studenti è un ricordo. Le sedi distaccate creano grandi difficoltà organizzative. Al Buonarroti potrebbero mancare ancora 8 aule e la biblioteca. Al Santoni, che ha un’elevata media di studenti disabili, si continuano a fare i turni aumentando il rischio di dispersione scolastica e una situazione simile si verifica al Russoli". Sembra un bollettino di guerra. "Come genitori, studenti e cittadini vorremmo che la politica riuscisse a programmare una scuola stabile e di qualità e non continuasse a trovare soluzioni di ripiego in un perenne stato di emergenza".