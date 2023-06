Mamma ubriaca al volante con figlio di 6 anni, denunciata e portata in ospedale

Al volante ubriaca, ma in auto c’è anche il figlio. Segnalazione in questura: n via Scornigiana un’utilitaria con due persone procede a zig zag. Seguono altre segnalazioni in via Ximenes. Le Volanti rintracciano e bloccano l’auto. Alla guida una donna straniera 33enne, in regola, ubriaca con suo figlio di 6 anni; il bambino - ricostruiscono gli agenti - è tranquillo e in buone condizioni. All‘interno numerose bottiglie di birra vuote. La madre aveva 4 volte il livello di alcol consentito: è stata denunciata e portata in ospedale. Il bambino affidato ad una comunità protetta.