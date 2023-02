Mamma, babbo e tre bimbi in 50 metri quadri di muffa

Tre minori e due genitori stipati in 50 metri quadrati di casa; e come "arredo", la perenne muffa in camera da letto. È la situazione che vive quotidianamente una famiglia che sta in un alloggio di emergenza abitativa in via Galluzzi numero 6 (Cisanello). A pochi metri da lì, in via Merlo, una decina di appartamenti che "a causa della mancata manutenzione delle terrazze sono invasi sempre da muffa". Entrambi i casi sono stati segnalati più volte ad Apes, dalla lista Diritti in Comune e dall’Unione inquilini. Appena entrati nell’appartamento di via Galluzzi, ci accoglie ilforte odore di umidità nonostante la giornata di sole. C’è un letto matrimoniale e due culle. Sopra c’è la muffa, che si nasconde anche dietro l’unico armadio. Nel letto matrimoniale dormono i due coniugi di 37 anni con uno dei bambini piccoli. Gli altri sono nelle due culle. Questa famiglia vive "in emergenza abitativa" dal 2017. "Non solo non si può più parlare di emergenza abitativa ma si deve parlare di emergenza sanitaria: è insalubre far vivere qui dei minori, il più grande di cinque anni": dice Francesco Auletta della lista civica. "Uno dei miei figli - interrompe la madre – ha sempre la congiuntivite". Claudio Lazzeri dell‘Unione inquilini dipana l’intricata questione. "Questa famiglia doveva rimanere qui due anni, invece sono qui dal 2017, in 50 metri quadrati. La stessa legge regionale dichiara esplicitamente che devono essere assegnati alloggi con spazi vitali dove cioè si possa vivere. Chiediamo questa volta a mezzo stampa, di intervenire subito sulla questione muffa e di "sbrogliare" l’altro aspetto, e cioè quello della mobilità di questa famiglia che deve andare a vivere in una casa consona e salubre". Usciti dal condomino, veniamo raggiunti da un’altra anziana inquilina che lamenta di "chiazze di muffa, le infiltrazioni di acqua e la mancanza di manutenzione". E non è la sola a lamentarsi. Un altro residente del palazzo di fronte scende in strada e dice: "A mie spese, imbianco ogni anno e spruzzo varichina sulle pareti. Manca la manutenzione dei terrazzi, l’umidità ci mangia le pareti". Auletta conclude: "Via Merlo non se la passa meglio. Abbiamo mandato ad Apes, l’8 febbraio, una copiosa galleria fotografica delle muffe al civico 16 senza alcuna risposta. Anche lì, manca la manutenzione".

Carlo Venturini