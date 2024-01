Mamma a processo. Parti offese 11 poliziotti

PISA

Arriva al dibattimento un caso molto discusso negli ultimi anni sul territorio e di cui si sono occupati anche i media nazionali. La storia è quella del prelievo - su esecuzione di un decreto di affidamento in via esclusiva al padre - di un bimbo di 10 anni dalla casa della madre. Si terrà oggi pomeriggio in Tribunale a Pisa la prima udienza. Imputata nel processo per calunnia è la mamma e, in concorso con il compagno, lo è anche per "mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, sottrazione di minori e maltrattamenti contro familiari". Il padre del bambino, la curatrice, gli assistenti sociali e undici poliziotti presenti durante il "prelievo coatto" si sono costituiti parte civile assistiti dagli avvocati Ottavio Bonaccorsi, Carlo Porcaro D’Ambrosio, Rosita Magli e Andrea Passerini.

Il provvedimento di Maria Giuliana Civinini, allora giudice della Sezione civile del Tribunale pisano, dove si stabiliva che il piccolo doveva stare con il padre in Sicilia, risale al maggio del 2021. Una disposizione rinviata più volte e poi eseguita a giugno dello stesso anno alla presenza degli assistenti sociali con l’intervento della polizia.

Una storia delicatissima, parte di una battaglia legale durata anni tra ex coniugi. Al termine di quell’episodio la donna, un’infermiera, aveva denunciato poliziotti, assistenti sociali e la curatrice speciale del bimbo per una serie di reati, ma le accuse sono state archiviate.

Da qui (rinvio a giudizio della giudice Eugenia Mirani) è nato il procedimento per calunnia aggravata verso la madre a processo (pm Aldo Mantovani) anche, in concorso con il compagno (difesi dall’avvocato Maria Teresa Manente e Rossella Benedetti), per gli altri capi di imputazione.

Annunciata la presenza delle "madri del gruppo MaternaMente, a nome anche dell’associazione MovimentiAMOci Vicenza, Resistenza Femminista, Laboratorio Donnae, UDI Modena, In Quanto Donna, Maison Antigone, Femminicidio in Vita, Nuova Società Futura e molte altre. Saranno presenti anche la Casa delle Donne Pisa e Non Una di Meno". "Da vittima a imputata", commentano "per aver denunciato la violenza subita, tradita come cittadina nei suoi diritti fondamentali". Oggi, in programma le questioni preliminari e la calendarizzazione delle udienze.

An. Cas.