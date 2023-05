"Maltrattamenti alla Stella Maris" Presidio: "Accelerare il processo"

Un presidio davanti al Tribunale di Pisa, "verità sui maltrattamenti alla Stella Maris", si legge su uno striscione. E’ ancora in corso l’istruttoria dibattimentale su un caso molto sentito, quello sui maltrattamenti nella sede di Montalto della Stella Maris con quindici imputati a vario titolo. L’indagine scattò in seguito alla denuncia di una coppia di genitori di un paziente. Da qui la decisione degli inquirenti, nel 2016, di installare le microspie nella residenza: le intercettazioni andarono avanti per tre mesi.

In quelle sequenze c’è, per gli inquirenti, "rappresentato" il capo d’imputazione con cui si è arrivati dall’indagine all’aula penale. Immagini che sono state al centro della prime udienze e sono state mostrate in aula.

Ieri, però, per un fatto tecnico, l’udienza che si sarebbe dovuta tenere è slittata al 20 giugno.

L’esame degli imputati è saltato stavolta per un impedimento. Nel periodo Covid le udienze sono state fatte al Palazo dei Congressi.

"Un ennesimo rinvio –spiega Sondra Cerrai, mamma di Mattia, ex paziente – sebbene doverosamente giustificato, rende sempre più lunga e impervia la strada della giustizia. Per questo il presidio davanti al tribunale programmato da tempo e autorizzato dalla questura c’è stato ugualmente. I genitori, i ragazzi maltrattati, le associazioni che si sono costituite parte civile non possono essere lasciati da soli". Presente anche il collettivo antipsichiatrico con Antonin Artaud.

E’ stato già annunciato un altro sit-in per la prossima udienza di giugno.