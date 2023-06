Maltrattamenti al centro Stella Maris Un altro sit-in per invocare giustizia Ma in aula l’udienza slitta ancora

Ieri doveva esserci l’esame di tre imputati. Ma il processo – con al centro i presunti maltrattamenti ai danni di ospiti del centro di Montalto della Fondazione Stella Maris - incrocia la sua strada con un altro rinvio: slitta ad ottobre, per il legittimo impedimento di uno dei difensori. Ieri, davanti al tribunale, c’è stato un nuovo sit in, organizzato da Collettivo Antonin Artaud, per chiedere di invelocire la strada della giustizia al quale hanno partecipato anche parti civili. Mentre in aula il giudice Messina, appunto, si è trovato costretto, a disporre il rinvio. "Ho un groppo alla gola da stamani – dice Sondra Cerrai –. Come genitori siamo molto delusi. L’ultima vera udienza è stata a gennaio: questo processo sembra non andare avanti". "Un rinvio così lungo con ce lo aspettavavano – spiega Antonella Carta – ci sono altri mesi davanti, per noi sono troppi, siamo in ballo da anni". Un processo, lo ricordiamo, incardinato sull’indagine che scattò nel 2016 a seguito della denuncia presentata da una coppia di genitori che spinse gli investigatori a piazzare le microscopie nella struttura: tre mesi di video che secondo la procura documentarono condotte illecite e comportamenti da parte degli operatori da essere ritenuti maltrattamenti.

Quelle dedicate ai video, in particolare, sono state udienze durissime, per i parenti dei ragazzi, che si sono trovati costretti a un doloroso tuffo nel passato. Immagini che sono uno dei capisaldi dell’accusa di maltrattamenti – sostenuta dal pubblico ministero Fabio Pelosi – che sarebbero avvenuti in un microcosmo popolato da giovani incapaci di qualsiasi comunicazione autonoma anche in famiglia e per questo ancora più indifesi. E’ la tesi dell’accusa alla quale si oppongono le difese degli imputati. A processo ci sono: il direttore sanitario della Stella Maris Giuseppe De Vito (gli viene contestata l’omessa vigilanza e l’assunzione di personale non adeguatamente formato), Ugo Caroti, Giulio Fignan, Marco Guerrazzi, Matteo Parenti, Svetlana Parfeniuc, Stefano Pasqualetti, Gabriele Lucchesi, Cinzia Vivaldi, Maura Testi, Nicoletta Casalini, Rita Danesi, Rinaldo Quintavalle, Paola Salvadori, che era responsabile di Montalto, Patrizia Masoni. Tante le parti civili costituite. Anche Telefono Viola.

Carlo Baroni

Mattia Del Punta