Pisa, maltratta moglie e figli per anni: allontanato da casa

Pisa, 21 giugno 2022 - Un quarantenne originario dell'Europa dell'Est e residente a Pisa è è stato colpito da una doppia misura cautelare disposta dal tribunale di Pisa ed eseguita dagli agenti della squadra mobile della questura di Pisa: allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento all'abitazione familiare, al luogo di lavoro della moglie, all'istituto scolastico frequentato dal figlio e alle strade che collegano questi luoghi ordinariamente percorsi dalle vittime.

Lo rende noto la questura stessa. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, la moglie per circa tre anni ha sofferto i maltrattamenti del marito, spesso in preda a esplosioni incontrollate di rabbia e dedito all'alcol sfociati in percosse, minacce anche gravi, ingiurie e continue vessazioni. Anche il figlio minore avrebbe subito i maltrattamenti del padre e per questo la donna ha deciso di denunciare il compagno, già arrestato per un'aggressione alla maglie nel 2019. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze che confermerebbero i fatti denunciati dalla moglie e convinto il tribunale a emettere le misure cautelari.