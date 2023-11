Maltempo, richiesta danni. L’elenco dei 17 Comuni

PROVINCIA DI PISA

Diciassette Comuni della provincia sono stati inseriti nell’elenco dei territori danneggiati dalla tempesta del 2 novembre scorso. Sono Bientina, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Montopoli, Pisa, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce, Santa Maria a Monte, Vecchiano. Tutti hanno subito danni più o meno ingenti a causa di allagamenti, frane, smottamenti. Per quanto riguarda Pisa, come noto, le conseguenze della tempesta hanno causato problemi sul litorale, in particolare a Marina di Pisa con le mareggiate che hanno spinto il mare fino alle strade interne con tutte le conseguenze dovute ai sassi che hanno invaso il lungomare. L’ordinanza dove sono inseriti i Comuni è stata firmata dal presidente della Regione Eugenio Giani in qualità di commissario delegato dal Governo per la gestione dell’emergenza. Lo stesso Governo ha dichiarato, il 13 novembre scorso, lo stato di emergenza per dodici mesi.

Industrie e privati cittadini ricadenti danneggiati dalle frane e dagli allagamenti causati dalla tempesta Ciaran e ricadenti o residenti nei territori comunali sopra citati, potranno accedere agli aiuti e agli sgravi.

Ma quelle di oggi sono le ultime ore utili per il Governo per rinviare il pagamento degli adempimenti fiscali nei territori alluvionati. Uno stop atteso soprattutto da industriali, artigiani, commercianti, tecnici e professionisti. Il consiglio dei ministri è in programma in giornata ed è l’ultima occasione per tendere una mano alle imprese dei territori alluvionati. Oggi, infatti, scade il termine per potersi mettere in regola con il versamento dell’Iva, delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali per i dipendenti relativi al mese di novembre. Se dal consiglio dei ministri non arriverà un provvedimento dell’ultima ora le aziende dovranno pagare nonostante tutte le difficoltà.

I parlamentari pratesi (ma la questione interessa tutti i Comuni inseriti nell’ordinanza di Giani) sono in pressing: "Stiamo lavorando perché il rinvio ci sia", hanno detto Erica Mazzetti di Forza Italia e Chiara La Porta di Fratelli d’Italia. "La richiesta della Regione di stato di emergenza regionale è arrivata solo martedì", hanno aggiunto. L’elenco dei Comuni più colpiti deve essere inviato a Roma.