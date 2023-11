"Maltempo, danni imponderabili nei nostri vivai. Martedì tavolo con l’assessore Stefania Saccardi"

Maltempo: Coldiretti Toscana, "danni imponderabili nei vivai". "Ora decisivi primi ristori per veloce ripartenza". La presidente regionale Cesani in visita ai vivai colpiti dal maltempo ha incontrato l’assessore alla Protezione Civile, Monia Monni. Martedì tavolo con l’assessora all’agricoltura Stefania Saccardi. Avremo una stima definitiva dei danni solo in primavera, alla ripresa del ciclo vegetativo delle piante. I danni sono materiali, alle piante e alle strutture, ma sono anche collegati allo svantaggio di competitività e alle difficoltà di rispondere alla domanda del mercato soprattutto estero. I nostri imprenditori hanno bisogno adesso dei primi ristori e sostegni per poter rialzarsi in attesa di una valutazione definitiva più avanti insieme a modalità semplificate e tempi certi di erogazione degli aiuti", spiega la presidente di Coldiretti Toscana, Letizia Cesani.