Giovanissimo in codice rosso: rischia di annegare in piscina

Tirrenia (Pisa), 17 giugno 2023 – Minuti di paura in una struttura ricettiva del litorale pisano, a Tirrenia. Un ragazzo di quattordici anni, di origini straniere ma residente a Pisa, ha rischiato di annegare tuffandosi in piscina.

Avrebbe avuto un malore. Si è gettato a candela ma non è più riemerso. Immediato l’allarme: sono stati i bagnini a tirarlo fuori dall’acqua.

C’è stata grande apprensione perché il giovane sulle prime non riprendeva conoscenza. A intervenire un’ambulanza dell’Svs di Livorno. Il giovane è stato soccorso e trasportato all’ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso. Si è poi ripreso in ospedale e le sue condizioni non sono gravi.