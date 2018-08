Marina di Pisa (Pisa), 9 agosto 2018 - Tragedia sulla spiaggia di Marina di Pisa: un uomo di circa sessant'anni residente nel Pisano è stato trovato morto intorno alle 20 davanti alla spiaggia di ghiaia. Sono stati alcuni passanti a notare il corpo a galleggiare in acqua e a trascinarlo a riva dove è stato soccorso dal personale del 118. Inutili i tentativi di rianimarlo.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si trovava in spiaggia da solo, i suoi effetti personali sono stati trovati all'interno di uno zaino poco distante, quando ha probabilmente accusato un malore mentre faceva il bagno. Il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso.