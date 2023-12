Malore in strada portato in spalla dagli agenti: salvo

Salvato grazie a una catena umana. Sabato alle 9.40 i poliziotti di una pattuglia della squadra Volanti della Questura di Pisa, mentre effettuavano un posto di controllo in lungarno Fibonacci, sono stati allertati da un automobilista di passaggio che, spaventato, segnalava l ‘improvviso malore di suo padre che viaggiava con lui. I poliziotti hanno immediatamente capito che l’uomo, 79enne, aveva con molta probabilità un infarto in atto, in quanto era semicosciente. La volante ha fatto da staffetta all’auto, aprendo la strada con la sirena e i lampeggianti attivati fino al Pronto soccorso di Cisanello, dove hanno accompagnato a spalla l’anziano, impossibilitato a deambulare, affidandolo alle cure dei sanitari.