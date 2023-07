Malore in aereo: atterraggio di emergenza a Pisa

Pisa, 05 luglio 2023 – Atterraggio di emergenza in serata a Pisa per un aereo di linea in volo da Malta e diretto a Bruxelles per soccorrere una passeggera colta da malore a bordo.

Sono immediatamente scattate le procedure di emergenza con la richiesta di atterraggio immediato e l’arrivo di un’ambulanza sulla pista in attesa di intervenire.

La donna, una turista belga di 80 è stata poi affidata alle cure del 118 e trasferita in ospedale. Insieme a lei è sbarcato anche il marito ottantunenne che ha accompagnato la consorte al pronto soccorso. Dopo alcuni minuti l’aereo è ripartito e ha ripreso il viaggio interrotto dirigendosi verso Bruxelles.