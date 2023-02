Malintenzionati nel condominio Le telecamere li mettono in fuga

I topi d’appartamento sono sempre in agguato. A Cascina negli ultimi giorni, si apprende, si sono registrani alcuni furti. E qualche tentativo. In un condomionio le telecamere allarmate di due famiglie avrebbero messo in fuga due soggetti. Alcuni frame delle immagini riprese dagli occhi elettronici sono finite poi anche sui social per allertare i concittadini a prestare la massima attenzione. Intanto - si apprende - un colpo è stato messo a segno (non è detto che si tratti sempre degli stessi soggetti) nell’appartamento appena sistemato di una giovane coppia: una ragazza di 24 anni con il suo compagno che hanno fatto tanti sacrifici per comparsi la casa. "I ladri sono entrati - si legge nel post della madre di lei - hanno rotto e rubato parecchio tanto che mia figlia ha paura e restare sola in casa di notte e di giorno". Quello dei furti in abitazione è un fronte sempre caldo e che impegna notevolmente le forze dell’ordine: il controllo del territorio è fitto e serrato, ma i ladri che colpiscono nelle case, proprio per le modalità d’azione mordi e fuggi, sono difficili da incastrare. Certamente le tecnologie oggi a disposizione, spesso, si rivelano un efficacie deterrente: le telecamere allarmate, secondo quanto riferito dai cittadini, sono state fondamentali per mettere in fuga due malintenzionati.