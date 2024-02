Maleodoranze a Calambrone. Gli ambientalisti si compattano

Un successo per le liste civiche ed ambientaliste di tre Comuni che chiedono indagini sulle maleodoranze del porto di Livorno e del polo industriale di Stagno. La lista civica Una Città in Comune anticipa che "Dopo oltre un anno da quando i singoli consigli comunali di Pisa, Livorno e Collesalvetti hanno approvato la nostra mozione presentata in parallelo, si svolgerà oggi, alle 15 in Comune di Collesalvetti, l’importante ed assolutamente inedita riunione congiunta delle commissioni ambiente dei nostri 3 comuni". Continua la lista civica: "È la prima volta che si svolge un simile incontro ed è già questa una prima nostra vittoria ottenuta in sinergia fra i nostri territori e le nostre esperienze locali. L’obiettivo è che i nostri Comuni agiscano in sinergia per tutelare l’ambiente, la qualità della vita e la salute delle persone, a partire dalle aree prossime al polo chimico imperniato sulla raffineria Eni di Stagno e al porto di Livorno". Si comincia a dare voce alle proteste e denunce che cittadine e cittadini ormai da anni portano avanti. In sede ufficiale, già nell’ormai lontano 2020, l’Arpat segnalò la necessità che le amministrazioni comunali si facessero parte attiva per riuscire ad ottenere una conoscenza approfondita e una valutazione chiara di quanto avviene. Pisa, Livorno e Collesalvetti dovevano agire in sinergia nei confronti di Regione, Ministero della transizione ecologica, capitaneria di porto di Livorno, Adsp ma anche nei confronti delle imprese che operano a Stagno "e che, come evidenziò Arpat, in certi casi non erano collaborative". "Noi rilanceremo nella commissione di martedì questi obiettivi minimi: aprire ufficialmente un confronto con gli enti interessati; promuovere una discussione pubblica seria con la cittadinanza; realizzare adeguate campagne di monitoraggio visto che ad oggi si sa solo vagamente che le maleodoranze sono causate dell’area industriale di Stagno e dalle attività condotte dalle navi nel porto di Livorno, ma manca ancora una seria valutazione dell’impatto non solo sulla qualità della vita ma anche, sulla salute dei e delle residenti". Le dichiarazioni riportate sono siglate anche da Buongiorno Livorno, La sinistra e Cittadini in Comune per Collesalvetti.

Carlo Venturini