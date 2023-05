"Male male" è Solo Amore

Si chiama "Male male" lo spettacolo che andrà in scena mercoledi 17 maggio alle 21 alla Città del Teatro di Cascina, in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Sul palco una divertente stand up comedy, il cui protagonista affronta e racconta la vita di un trentenne tra sfoghi tragicomici, esperienze quotidiane e luoghi comuni. Organizzato da Fondazione

Sipario Toscana, è inserito nella rassegna SOLO AMORE! che si terrà a Cascina dal 15 al 20 maggio a cura dell’Associazione Lungo Fiume, con il Patrocinio della Regione Toscana, la Provincia di Pisa e il Comune di Cascina. Protagonista sul palco Daniele Gattano, artista poliedrico che ci racconta il suo ultimo lavoro.

Daniele, perché questo titolo: "Male male"?

"È frutto di un periodo in cui dicevo a me stesso "Va tutto male, proprio male male", questo spettacolo è un modo per esorcizzare in chiave comica ciò che comico non è, un racconto dove lo spettatore entra nella storia, empatizza con il personaggio".

Quanto conta l’immedesimazione in questo caso?

La risata che ne esce non è detto che sia empatica, la dinamica dello spettacolo comico è complessa. La cosa importante è entrare nel mondo di chi te la sta raccontando, come quando si legge e si "entra" in un libro. E ’una commedia quindi. Il linguaggio usato è l’ironia, accesa, irriverente, che può aiutare a vedere il mondo da un altro punto di vista. Si trata di una stand up comedy, che rispetto al cabaret ha una differenza sostanziale: quest’ultimo ha come scopo la risata, mentre nel mio spettacolo la risata è il mezzo, che serve per raccontare e far scaturire una riflessione su temi seri".

Questo appuntamento cade prooprio nella giornata della lotta alla discriminazione omofobica bifobica e transfobica: secondo lei come si può concretamente combattere la categorizzazione e quindi l’odio?

"Attraverso la conoscenza. Conoscere le persone, non le categorie, spesso sgonfia i pregiudizi, permette di avvicinarsi e semplifica tutto. Ciò a cui si deve prestare attenzione è il linguaggio in questo momento storico di transizione, in cui le sigle sostituiscono le persone, ci vuole tempo, ma è molto importante".

Alessandra Alderigi