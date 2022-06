"Occorrono regole di civile convivenza tra tutti i soggetti interessati. In tema di malamovida, Livorno batte Pisa 1-0!". E’ quanto sostiene Niko Pasculli, presidente del coordinamento dei comitati: "A Livorno – scrive – dopo il via libera del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica un “Protocollo d’intesa sulla movida” è in fase di sottoscrizione da parte dei soggetti interessati. Questo documento, nelle intenzioni del prefetto di Livorno Paolo D’Attilio, deve favorire un divertimento coscienzioso e rispettoso delle regole, armonizzando l’esigenza allo svago dei giovani con quella dell’esercizio della propria attività e il diritto a riposo e tranquillità dei residenti’". "Si tratta di una iniziativa continua Pasculli – che anche il Coordinamento dei comitati cittadini da tempo porta avanti,l ma per ora senza risultati".