"Mai più cani alla catena": "Segnalate a noi chi non rispetta le regole" Le Guardie Zoofile di Nogra, Pisa, lanciano un appello contro il maltrattamento animale: vietato tenere cani alla catena, sanzioni e denunce in caso di violazione. Bonus Animali 2024 disponibile per i residenti. #maipiucaniacatena.