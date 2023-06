Mag Stage Festival: 3 giorni della musica emergente

Per il terzo anno consecutivo, l’associazione giovanile Mag Stage organizza il festival omonimo che si svolgerà al Giardino Scotto il 15, 17 e 18 giugno cui partecipano band e cantanti da tutta Italia. La rassegna musicale è anche un contest con gli artisti che cercheranno di aggiudicarsi l’apertura, nel corso dell’ultima serata, al concerto del rapper e produttore Mondo Marcio. L’associazione e Mag Stage è nata lo scorso anno dall’idea di un collettivo di giovani con l’intento di portare la musica emergente a Pisa. Nei tre giorni del festival, organizzato in collaborazione con il Comune, la giuria sarà presieduta da Danilo Piludu (socio e A&R di Sliptrick Records) e composta da Cecilia Cesario (vocal coach), Rosario Canale (compositore, paroliere e cantautore), Giovanni Boschi (batterista e presidente di Backstage Academy Pisa), Davide Giovannelli (discografico Key Records), Nicola Giannotti (Speaker di Radio Nostalgia, media partner del contest), Petra Magoni (cantante e attrice), Frida Bollani Magoni (pianista e cantante) ed Elisabetta Branchetti (speaker e organizzatrice di eventi). Il 15 giugno si esibiranno 12 artisti per stabilire i 5 che passeranno alla fase finale del contest e il 17 giugno uno di loro si aggiudicherà l’apertura del concerto di Mondo Marcio il 18 giugno alle 21. In palio anche due premi speciali: premio Elisir White Radio offerto da Elisabetta Branchetti, che darà l’opportunità a uno dei concorrenti di essere intervistato nel suo programma e il premio miglior esibizione live offerto dall’associazione The King, che darà l’opportunità a uno dei concorrenti di aprire un concerto in uno dei loro locali o eventi.