"Macrostruttura a Pisa: un giudizio molto negativo"

La Cgil Funzione pubblica di Pisa "esprime un giudizio nettamente negativo sulla riorganizzazione della macrostruttura del Comune anche alla luce dei contatti che stiamo avendo con i lavoratori che vivono l’ente da vicino: la task force per la gestione dei progetti del Pnrr oltre a prevedere assunzioni a tempo determinato di nuovo personale altamente specializzato per le quali ci chiediamo, sin da ora, che fine farà dopo che il contratto sarà concluso, anche alcuni spostamenti interni di tecnici comunali dalle attuali direzioni verso la neodirezione con conseguente sofferenza degli organi che si trovano al limite dei carichi di lavoro". Il sindacato ricorda che da mesi, anche a livello nazionale, "chiede un piano straordinario di assunzioni nella pubblica amministrazione". La Cgil osserva inoltre "che anche il Settore Finanziario del Comune, oltre a una serie di altri settori, verrà ‘spacchettato’ rispetto all’attuale assetto organizzativo e verranno tolte funzioni al dirigente ‘storico’ per passarle a un altro dirigente di cui ancora non si conosce il nome ma che probabilmente è persona molto vicina allo staff del sindaco". Infine, secondo il sindacato "si prevede la riorganizzazione della polizia locale" e al posto del comandante Alberto Messerini, che ha terminato il suo mandato, "si va verso un incarico di fiducia del sindaco sotto la sua diretta direzione andando quindi a svalorizzare e depotenziare il ruolo del funzionario e di fatto commissariando il servizio in barba al principio di divisione dei compiti tra organi tecnici e politici". "Siamo ancora in attesa - conclude la Fp Cgil - delle linee guida sulla contrattazione per il 2023, della fine del confronto e di un regolamento sul lavoro agile, della definizione del nuovo orario di lavoro del personale della polizia municipale (per il quale abbiamo già mandato dall’assemblea di avviare lo stato di agitazione) e di iniziare la contrattazione vera e propria sul decentrato dell’anno corrente".