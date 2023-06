Macchina ripulita durante il bagno al mare

Appena ripartita la stagione estiva, sono ripresi anche i furti sulle automobili dei pendolari del amre e i turisti. Auto ripulita a Calambrone nel pomeriggio di ieri, all’altezza del Beach Club. Vetro spaccato ed effetti personali spariti. Una vera piaga che si ripropone ogni estate soprattutto a Calambrone dove vengono parcheggiate tante auto sul viale del Tirreno.

Un problema che se d’inverno colpisce le zone intorno al Duomo, d’estate si presenta sul lungomare.

Controlli mirati vengono fatti periodicamente dalle forze dell’ordine. Ma l’area d’intervento è ampia.

Ieri sono intervenuti i carabinieri, ma non è facile individuare i responsabili se non si prende il ladro in flagranza o non si rinrtraccia la refurtiva in qualche appartamento visitato per altri motivi. Nei mesi scorsi sono state diverse le operazioni eseguite in città su questo fenomeno con anche arresti.