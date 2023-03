Macchiaioli da record Sono 110mila i visitatori

Una cifra record: 110mila visitatori hanno affollato la mostra "I macchiaioli" aperta a Palazzo Blu fino a domenica scorsa quando – pur sotto la pioggia – si sono registrate lunghe file. Uno straordinario successo di pubblico e di critica, per l’esposizione dedicata a una delle più originali avanguardie nell’Europa della seconda metà del XIX secolo, curata dalla storica dell’arte Francesca Dini, che ha portato nelle sale di Palazzo Blu oltre 120 opere per lo più provenienti da collezioni private, solitamente inaccessibili e da importanti istituzioni museali. "Una delle mostre di maggior successo per Palazzo Blu, e il segnale che conferma la ripartenza in atto nel settore, dopo gli ultimi difficili anni" sottolinea Cosimo Bracci Torsi, presidente di Palazzo Blu.

"Una proposta di lettura innovativa – sottolinea Francesca Dini, curatrice della mostra e autorevole esperta dei Macchiaioli – del movimento macchiaiolo e una selezione di opere di eccezionale qualità premiate dall’alto gradimento della critica e del pubblico". Tra gli artisti protagonisti a Palazzo Blu, troviamo i toscani Telemaco Signorini, Odoardo Borrani, Raffaello Sernesi, Giovanni Fattori, Adriano Cecioni, Cristiano Banti, Serafino De Tivoli, ai quali si uniscono il napoletano Giuseppe Abbati, i veneti Vincenzo Cabianca e Federico Zandomeneghi, il ferrarese Giovanni Boldini, il romagnolo Silvestro Lega, il pesarese Vito D’Ancona, il romano Nino Costa.

Gli organizzatori, ovvero Fondazione Palazzo Blu e MondoMostre, e la Fondazione Pisa, esprimono "grande soddisfazione per il risultato raggiunto e desiderano ringraziare il gentile pubblico che in questi mesi ha visitato la mostra". "Un ringraziamento – aggiungono ancora gli organizzatori – va anche ai numerosi prestatori coinvolti nel progetto, per la gentile concessione delle opere fino al 19 marzo, oltre la data di chiusura della mostra inizialmente prevista per il 26 febbraio". Le mostre di palazzo Blu riprenderanno nell’autunno del 2023.