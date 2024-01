Ma pensate di avere ancora tempo?

Berti

All’appello di Madonna ha subito risposto il presidente della Cna Oppedisano che non le manda a dire sui danni causati dai politici all’aeroporto di Pisa a vantaggio del Vespucci di Firenze. Si schierano anche i parlamentari Ziello (Lega), la livornese Tenerini (Forza Italia), il massese Barabotti (Lega), il livornese Potenti (Lega), la lucchese Montemagni (Lega) tutti con il dito puntato contro la Regione e la pisana Zambito (Pd) che invece tira in ballo le promesse (non mantenute, dice lei) del ministro Salvini.

Ma sta a loro battere i pugni sui tavoli romani per far sì che sparisca quella ’chiazza’ bianca sulla mappa delle ferrovie. Anche il sindaco Conti ha alzato il tiro, richiamando Regione e Governo alle proprie responsabilità. Perché Pisa è Pisa, e la sua Torre pendente è il simbolo più conosciuto nel mondo; le sue eccellenze Normale, Sant’Anna e Università toccano il cielo del sapere; il Cnr richiama scienziati da ogni dove e l’ospedale è tra le eccellenze italiane. Possibile che l’Alta Velocità l’abbia dunque tagliata fuori? Il governatore Giani si affretta a rendersi disponibile per cofinanziare i progetti smarcandosi però dalle responsabilità in collo alle Ferrovie e a quel ministro Salvini che a Pisa, in campagna elettorale, promise.

La cenere del duello politico continua a bruciare mortificando ogni tentativo di costruire qualcosa di buono. Ecco allora che Conti tira fuori dal cassetto l’accordo fatto nel 2019 dai sindaci dell’area vasta - Pisa Livorno e Lucca - firmato con il primo cittadino di Firenze e il governatore: un documento sulla mobilità, ribattezzato ’patto del cacciucco’ perché fu sigliato a Livorno. Poco importa il colore delle tessere, quando in ballo c’è il bene della comunità. E allora è il momento di rispolverare quell’accordo, lo chiedono gli industriali, gli artigiani, il mondo produttivo che ha fame di lavoro e non ha più voglia, né tempo, di ascoltare gli scaricabarile.