"Ma le infrastrutture decisive sono altre Basta cartoline, Pisa vuole garanzie sul presente"

Critica duramete le parole del ministro Matteo Salvini, il candidato sindaco del centrosinistra Paolo Martinelli. "Oggi (ieri, ndr) Salvini è venuto a Pisa per dire cosa sulle infrastrutture decisive? Che fa qualche telefonata e cercherà dei finanziamenti. Non è certo questo il ruolo del Governo che serve a questa città, al suo tessuto economico-produttivo e alle sue imprese". "Abbiamo bisogno del raddoppio ferroviario – incalza Martinelli – per accelerare i collegamenti tra la Costa e Firenze, che il Galilei sia inserito di nuovo tra gli aeroporti strategici da Enac, che sulla Tirrenica si vada oltre qualche aggiornamento burocratico sui contenziosi e ci sia un impegno chiaro. Abbiamo anche bisogno di un sindaco che chieda con forza azioni e risorse decisive per raggiungere questi obiettivi, necessari per la nostra mobilità e la nostra economia, cosa che Conti avrebbe dovuto fare di fronte a un Ministro, Salvini, che è del suo stesso partito ed è venuto qui in piena campagna elettorale. Pisa è stanca delle cartoline dal futuro, vuole garanzie sul presente".

E bordate al leader della Lega e al sindaco Conti, arrivano anche dalla senatrice Pd pisana Ylenia Zambito, presente all’incontro nella sede degli Industriali. "Il massimo che è riuscito a dire Salvini? - prosegue Zambito - Che sulla tratta ferroviaria tirrenica promette di iniziare a pensarci, che sulla tratta ferroviaria Pisa-Empoli i soldi si possono trovare e che sulla tramvia Pisa-San Giuliano Terme si incontrerà con il sindaco di Pisa dopo le elezioni per definire con i tecnici il progetto e trovare una fonte di finanziamento. Parole generiche che non possiamo neanche definire impegni. Gli impegni sono altra cosa, ma sappiamo che sono un punto debole per Salvini, più forte a parole che con i fatti, soprattutto quando si tratta delle concrete necessità del Paese. Non oso pensare all’imbarazzo del sindaco leghista di Pisa, Michele Conti, che si è visto arrivare il capo del proprio partito in città, in piena campagna elettorale, per ricevere solo promesse generiche. Dimostra scarsa considerazione di una città e di una provincia importante come quella pisana, di non attenzione verso un vasto territorio che rappresenta il motore economico, dei saperi, del turismo e della sanità regionale e nazionale. Salvini si sarà fatto una gita nei nostri bellissimi territori, ma a livello infrastrutturale siamo fermi al palo e dalla sua visita a Pisa non è sortito niente di positivo né di concreto".