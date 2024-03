"Ma il nostro popolo non ha più diritti"

Nel giorno della solennità dell’inizio dell’anno accademico, il rettore Zucchi dà spazio all’intervento del laureando in medicina italo-palestinese, Anas Khalil, figlio dell’iman di Pisa Mohammad Khalil. Parla a nome del gruppo di studenti "Rompere l’assedio". "Ciò che è successo il 23 febbraio con le cariche della polizia ad un corteo pro Palestina è inaccettabile. In base all’art. 17 della Costituzione, tutti i cittadini hanno il diritto di riunirsi. Solo in epoca fascista era necessaria l’autorizzazione da parte dell’autorità pubblica. Ringrazio per l’occasione che mi viene data e ribadisco l’importanza del manifestare: per la Palestina, per il clima, per l’università libera ed aperta. Siamo in uno spazio privilegiato libero ed autonomo con la sua libertà accademica. La libertà accademica è l’autodeterminazione di un popolo. Quella libertà è sempre stata un diritto negato ai palestinesi". "A Gaza - continua – , sono state rase al suolo 406 tra scuole ed università. Quasi 40mila palestinesi sono stati uccisi, di questi 14mila sono bambini, 26 ospedali, 65 cliniche e 163 ambulanze sono inservibili inutilizzabili. A Gaza, si amputano arti senza anestesia alla luce di un cellulare. Le donne partoriscono senza anestesia. Anche i cesarei si fanno senza anestesia". Khalil passa poi alle richieste indirizzate ad Unipi, e cioè "Fate nuovi corridoi umanitari per proteggere la vita e le menti del popolo palestinese. Uscite dall’accordo della definizione operativa di antisemitismo "Ihra" perché non siamo antisemiti, anche noi siamo semiti, ma siamo anti sionisti. Recedete immediatamente da accordi o relazioni con le università che in Israele sostengono esplicitamente o implicitamente questo governo. Impegnatevi a mantenere alta l’attenzione sulla cultura palestinese con incontri da farsi quando questa viene calpestata. Se non agiamo rischiamo di rimanere dalla parte sbagliata della storia".

Ca.Ve.