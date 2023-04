Ma il medico "Non è cambiato ancora nulla"

Il 25 aprile di questo pezzetto di Pisa. Apparentemente uguale a tutti gli altri giorni festivi. Dentro il Santa Chiara regna il silenzio. Pochi operatori sanitari in giro, cortili e strade vuote. Silenzio. Un gabbiano, a due passi dalla clinica psichiatrica, si accanisce contro un sacco dei rifiuti. Dal lato opposto il reparto di Barbara Capovani è aperto. Esce un medico. Mascherina e zero voglia di parlare. Sfila davanti al muro del pianto. Tra fiori e orsacchiotti. Cos’è cambiato, gli chiediamo. "Niente", è la risposta accelerando il passo. La porta del Servizio di psichiatria diagnosi e cura dell’Asl Toscana nord ovest, è chiusa. Si accede solo suonando il campanello e dopo essersi identificati al citofono. Unica precauzione. Che non è bastata a salvare Barbara. Tutti i varchi di accesso all’area ospedaliera nel giorno festivo sono chiusi. Si passa solo da via Bonanno. Dall’ingresso dell’ex Pronto soccorso. La guardia giurata vigila. "Oggi c’è poca gente - ammette al cronista - e a tutti quelli che arrivano chiediamo dove devono andare"

Arriva un’anziana in bici. "Dove va signora?", la ferma la vigilante. "È chiuso? facevo un giro: non si può? Va bene vado via", la risposta della donna. E la guardia giurata confessa che "è così da quando la notizia della tragedia è diventata il principale fatto di cronaca su tutti i giornali e Tg italiani: curiosi arrivano per vedere dove è successo". I vigilantes del Santa Chiara ne hanno intercettati (e rispediti al mittente) tanti, ma, ammette la guardia giurata scuotendo la testa e con la voce che si fa più soffocata, "qualcuno nei giorni lavorativi con le tante persone che girano per qui ci è scappato sicuramente: vanno a vedere, a curiosare". Arriva un’altra donna e ci vede, si identifica: "Sono un medico, vado al lavoro all’Spdc". Buongiorno dottoressa. E buon lavoro. Davvero.

Gab. Mas.