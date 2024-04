Lutto nazionale. Evento rinviato

Rimandata a data ancora da stabilire la presentazione del libro di Roberto Speranza "Perché guariremo" che era programmata per oggi pomeriggio al circolo Arci di Pisanova. La decisione è arrivata a seguito della tragedia causata dall’esplosione della centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana sull’appennino bolognese. Il terribile bilancio nel momento in cui scriviamo di 3 morti, 4 dispersi e 5 feriti gravi tiene con il fiato sospeso il paese intero, riportando ancora una volta al centro del dibattito la sicurezza sul lavoro. La presentazione del libro era stata anche oggetto di contestazioni da parte di alcuni no-vax che per oggi avevano programmato un blitz di protesta contro l’ex ministro. Speranza già da tempo è preso di mira dalla galassia no-vax, ultimo episodio proprio qualche giorno fa ad Ostia dove l’ex Ministro è stato insultato e minacciato da alcuni contestatori proprio a margine della presentazione del libro che racconta la sua esperienza nella fase drammatica della pandemia e pone interrogativi sulle prospettive del servizio sanitario pubblico. "L’evento – fanno sapere gli organizzatori -, rimane in programma e verrà svolto non appena ci saranno le condizioni, la sospensione è un atto dovuto di rispetto verso le vittime e i dispersi di cui ancora speriamo nel ritrovamento". Il confronto, che verrà riorganizzato nel circolo Arci di Pisanova, "sarà un’occasione per riflettere su questi problemi".

EMDP