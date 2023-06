Normale di Pisa, striscione contro il lutto nazionale per Berlusconi

Pisa, 14 giugno 2023 – Nuove polemiche dopo il caso Montanari a Siena. Oggi alla scuola Normale di Pisa è stato appeso uno striscione bianco con la scritta “Non il nostro lutto”, in riferimento al lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi.

Lo striscione è stato appeso intorno alle 17:15 sulla scalinata del Palazzo della Carovana, sede della Scuola.

L'iniziativa è stata presa da un gruppo di studenti ma poco dopo lo striscione, collocato sotto i pennoni con le bandiere a mezz'asta, è stato personalmente rimosso dal direttore dell'istituzione accademica, Luigi Ambrosio. Lo striscione è rimasto esposto circa una ventina di minuti e fotografato e la foto poi postata sul web e sui social network.