L’Università parla agli studenti: "Preoccupazione condivisibile"

Accampata studentesca a Pisa. L’Università con una nota risponde al gruppo "Studenti per la Palestina" che lunedì scorso ha piantato le tende nei giardini di Antichistica. "L’Università di Pisa – si legge -, condivide la preoccupazione per la tragica evoluzione della situazione a Rafah e nella striscia di Gaza, e unisce ancora una volta la propria voce a tutte le voci che chiedono l’immediato cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e il libero accesso agli aiuti umanitari, auspicando una soluzione definitiva che, nel rispetto del diritto internazionale, garantisca la pacifica convivenza di tutti i popoli della regione". Inoltre, continua la nota dell’Ateneo: "si ricorda che le istanze presentate dagli studenti sono state ampiamente discusse dal Senato Accademico del 14 marzo e specifiche iniziative sono state ulteriormente sviluppate nella riunione del Senato Accademico dello scorso venerdì 10 maggio". In sintesi: i punti che uscirono da quella seduta fiume del senato accademico riguardavano l’impegno a promuovere lo sviluppo di collaborazioni con istituzioni scolastiche e universitarie palestinesi, un’analisi del significato storico e concettuale delle diverse definizioni di antisemitismo, la non adesione a iniziative di boicottaggio e nel solco dell’articolo 11 della Costituzione il rifiuto della guerra come strumento per risolvere le controversie fra i popoli. In conclusione, l’Università conferma l’apertura a discussioni, manifestazioni e confronti che diano spazio a tutte le opinioni in un dibattito libero e pacifico. Nel frattempo, continua la mobilitazione con in programma per oggi una "passeggiata rumorosa nelle università" prevista nella mattinata e una mobilitazione cittadina nel tardo pomeriggio con ritrovo in piazza dei Cavalieri.

