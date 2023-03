"L’università è la sua dimensione comunitaria Custodire quel fuoco è il nostro compito"

È stata la prima volta di un rettore emozionato che ha passato con lode l’inaugurazione dell’anno accademico di Unipi. Il Magnifico Riccardo Zucchi è stato "promosso" non solo per la presenza tra i relatori del ministro della salute Orazio Schillaci ed i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico amministrativo ma perché ha parlato di "fuoco" in un discorso tanto incisivo quanto semplice. "Mi piace citare la frase di Gustav Mahler – dice Zucchi -: la tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri. Qual è dunque il fuoco che dobbiamo custodire? Il fuoco si manifesta anzitutto nella dimensione comunitaria, che è insita nella storia, nel concetto e nel termine stesso di università. Il primo obiettivo è rafforzare la coesione di tutte le componenti del nostro mondo: docenti, personale tecnico amministrativo e popolazione studentesca, che devono essere ascoltati e coinvolti. Alcuni nella squadra di governo mi dicono che faccio troppe riunioni. Potrebbe anche essere vero, ma è un dovere farlo".

"Il capitale umano – dice Schillaci - è la leva essenziale della sanità pubblica, nessuna innovazione tecnologica lo potrà sostituire. Oggi stiamo affrontando un problema oggettivo di carenza dei professionisti sanitari scontando una programmazione del numero di accesso alla Facoltà di medicina che in passato non ha saputo tenere conto delle reali esigenze della Nazione. Siamo impegnati, con il Ministero dell’Università, a definire il fabbisogno di medici coniugandolo con l’offerta che arriva dalle Università".

Emanuela Navarretta, giudice della Corte costituzionale dichiara: "Responsabilità individuale, solidarietà e leale collaborazione: sono queste le parole che compongono la trama costituzionale. Responsabilità individuale nel preservare la vita e la salute degli altri; solidarietà di ciascuno verso gli altri, dello Stato verso tutti e degli Stati nei loro rapporti reciproci; e, infine, leale collaborazione istituzionale affinché le risorse raggiungano efficacemente i loro obiettivi. Con queste parole rivolgo il mio augurio per un anno accademico proficuo". Michele Da Caprile rappresentante del personale tecnico amministrativo dichiara: "Come sappiamo, didattica, ricerca, servizi, terza missione sono le dimensioni in cui si declina il nostro lavoro istituzionale. Possiamo ricomprenderli nella nozione di "valore pubblico". In questa agitata navigazione che la storia ci costringe ad affrontare, l’obiettivo cui tendere non cambia: creare "valore pubblico" attraverso il quale aumentare il benessere della nostra comunità". Da Caprile cita Antoine de Saint Exupery e dice: "E’ il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha reso la tua rosa così importante". Ecco, il nostro ateneo, come un bel fiore, è composto di tanti petali quante sono le anime che lo compongono. Ciascuna di esse è importante e contribuisce a formarne la forma e l’identità". Carlo Venturini