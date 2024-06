LumininMare al Bagno degli Americani

Torna lunedì 17 giugno Luminmare, la luminara del Bagno degli Americani edizione 2024, con oltre duemila lampanini accesi sulla spiaggia di Tirrenia. Una serata suggestiva allo scoccare del tramonto. Dalle 19.30, spazio alla musica e al cibo (bar, pinseria e ristorante attivi). Spettacolo di mangiafuoco con Gaia Atmen in Madama Scintille, mentre la musica, dalle 22.30, sarà a cura dei Moonwise Den, con un repertorio ispirato al genere dream pop-rock anni ’70. La voce è di Erika Boschi, mentre alla chitarra elettrica ci sarà ancora una volta Agustin Cornejo. Al basso elettrico Cosimo Ravenni, alla chitarra elettrica Lorenzo Pellegrini e alla batteria Duccio Bonciani. Alle 20 iln l’accensione dei lampanini sulle biancherie, proprio come avviene tradizionalmente sui lungarni cittadini. "Una proposta pensata per tutte le età e per tutti i gusti. La luminara del Bagno degli Americani è un momento speciale, anche per noi che la organizziamo – affermano Davide Bani, Alberto Gabbrielli e Stefano Vitali di Cineclub Arsenale -. Il Bam è pronto ad accogliere il pubblico nella sua atmosfera unica".