Luminara Un incanto da celebrare

La festa più bella per Pisa e per i pisani in un poster da incorniciare. È il regalo che la redazione de La Nazione fa oggi ai lettori di Pisa, Litorale, Cascina, Calci, Vicopisano, San Giuliano e Vecchiano. I colori della sera e i Lungarni illuminati da migliaia di lampanini che si specchiano in Arno. La foto è stata offerta dal Comune di Pisa che ha patrocinato l’iniziativa, realizzata con il sostegno di un gruppo di sponsor: Coface for trade, Crea Costruzioni, Collegio geometri Pisa, Banca Popolare di Lajatico, Assicurazioni Del Rosso, Acque SpA, Smile Pisa Clinica Dentistica Luisi, BigMat Casarosa Ida, Kronos Sport and Fashion e Carla Viegi gioielli.

Ed ora buona Luminara.