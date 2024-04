Luminara ‘stress test’. Nuovi tappi anti-vento. Scatta il censimento di biancherie e lampanini

di Michele Bufalino

pisa

Uno stress test in piena regola per pianificare biancherie e nuovi lumini. L’amministrazione gioca d’anticipo in vista della Luminara di San Ranieri. Nei prossimi giorni infatti, fino alla metà di maggio, saranno sperimentate ben tre diverse tipologie di tappo per i lumini su 4 palazzi dei Lungarni, due lato Tramontana (Royal Victoria Hotel e Palazzo dell’Ussero) e due lato Mezzogiorno (Palazzo Pretorio e Palazzo Gambacorti). In questo modo verrà scelta la tipologia che, in ogni variante di condizione climatica, sarà risultata più performante e in grado di garantire una maggior durata dell’illuminazione. "L’amministrazione è già al lavoro su diversi fronti - dichiara l’assessore alle tradizioni storiche Filippo Bedini -. Abbiamo provveduto a inviare una lettera, a firma del sindaco, a tutti i residenti sui lungarni con un doppio obiettivo: da un lato ravvivare la sensibilità e lo spirito di partecipazione di chi ha la fortuna di avere delle finestre che si affacciano sui Lungarni; dall’altro verificare attraverso un monitoraggio preciso lo stato dell’arte di tutte le biancherie in possesso di alcuni privati, rendendoci eventualmente disponibili a sistemarle qualora ce ne fosse bisogno". L’iniziativa dei lumini ha un motivo ben preciso: "lo studio sul tappo dei lampanini si è reso necessario perché è stato l’aspetto critico della Luminara dello scorso anno - prosegue l’assessore, date le problematiche relative all’eccessivo spegnimento delle luci sui lungarni il giorno della Luminara 2023 -. Siamo consapevoli del fatto che l’unico modo per essere sicuri di avere tutte le luci accese è accontentarsi di utilizzare la luce elettrica, ipotesi che per quanto ci riguarda non prendiamo nemmeno in considerazione".

Per Pietro Bottici, dirigente delle tradizioni storiche l’obiettivo è quello di "ridurre al minimo i fattori di criticità limitando il nostro intervento, rliminando fattori umani che possono alterare il risultato finale". Ieri è stato presentato anche un piano sulle nuove biancherie: "Tra le novità di quest’anno ci saranno infine anche le nuove biancherie, con la scritta "Raynerius", il nome del nostro Patrono in latino, che verranno allestite sui due lati di Ponte di Mezzo - annuncia l’assessore Filippo Bedini -. L’obiettivo, in questo caso, è far capire anche ai non pisani il legame inscindibile della Luminara con il santo della città, valorizzando ancor di più l’aspetto devozionale di questa nostra tradizione". Sarà anche la prima occasione per vedere illuminata per la prima volta, dopo il restauro, la facciata di Palazzo Pretorio, che tornerà a splendere come in passato.