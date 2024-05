Luminara Comune cerca 190 addetti

In vista della Luminara di San Ranieri del prossimo 16 giugno l’agenzia per il lavoro Etjca S.p.A ha ricevuto dal Comune di Pisa l’affidamento per la selezione del personale da impiegare nell’ accensione dei circa 100mila lumini che illumineranno le facciate dei lungarni. L’agenzia provvederà a selezionare 190 persone da reperire tra disoccupati, cassintegrati e studenti che, con un rapporto di somministrazione di lavoro, saranno incaricati della collocazione di bicchieri e accensione dei lumini sulla biancheria, precedentemente collocata sui ponti della città e sugli edifici dei Lungarni. È richiesta disponibilità a prestare attività lavorativa il giorno 16 giugno dalle ore 15:15 alle ore 21:15. In caso di eventuale necessità di servizio potrà essere richiesto lo svolgimento di un’ora di straordinario per ciascun operatore Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il prossimo 14 giugno. Per l’ammissione alla selezione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda: età non inferiore a 18 (diciotto) anni; residenza e/o domicilio nel Comune di Pisa o in Comuni appartenenti alla Provincia di Pisa. Ai fini della selezione verrà valutata l’esperienza maturata dal candidato, nel medesimo ruolo, nelle precedenti edizioni della “Luminara di San Ranieri”. Verrà inoltre data priorità, in fase di assunzione in somministrazione di lavoro, ai candidati disoccupati, cassaintegrati o studenti, fermo restando il positivo superamento di tutte le fasi dell’iter selettivo. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’agenzia per il lavoro Etjca spa in via Prov.le Francesca Sud, 17 – 2° piano – Santa Croce sull’Arno (PI). Tel. 05711551812 – [email protected] - www.etjca.it.