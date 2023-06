Luminara, malamovida nel mirino: "L’incanto finisce coi fuochi, poi in centro inizia il rave"

Pisa, 18 giugno 2023 – “Luminara bella come sempre, e anche di più" secondo moltissimi che ne hanno immortalato la magia con centinaia di foto e video. Anzi no. "Una luminara ’spenta’ come noi mai". Non saremmo a Pisa se tutti la pensassero allo stesso modo (anche l’ultima tornata elettorale lo ha dimostrato). Ma stavolta le critiche all’edizione 2023 ‘ accendono’ il dibattito sui social nei commenti del giorno dopo. E i principali bersagli sono proprio i ‘lampanini’, a detta di molti poco resistenti, così da lasciare un po’ troppi ‘buchi’ oscuri nella - sempre incantevole scenografia - dei Lungarni. E poi, l’immancabile coro di lamentele sulla malamovida, che dopo i fuochi d’artificio rompe l’incanto e scatena il caos. Santomobono e Vettovaglie: il cuore "huntzhuntz", del caos della Luminara con musica a pompa fino all’alba. E poi tafferugli e scene di panico sul Ponte di Mezzo a cui sommare motorini ribaltati in via San Martino e vicoli limitrofi. E tanti, ieri, sui social hanno puntato il dito sui - troppi, a detta di alcuni - buchi coreografici sul lungarno Gambacorti. Ma partiamo dalla questione malamovida. "Ricordiamo al Comune la recente sentenza della Cassazione che stabilisce il principio secondo cui è la stessa amministrazione a risarcire i danni da rumori in strade pubbliche": dichiarano concordi i comitati dei residenti. "Fosse il problema di un giorno all’anno, il giorno della Luminara appunto, si potrebbe ingoiare il rospo ma passata la festa si continuerà nei week end a sorbirci gli effetti della malamovida": dicono dal comitato Vendesi Vettovaglie. Venendo alla notte magica, questo incanto, sembri cessi appena finiscono i fuochi.

"Ormai è una "garanzia" di caos – dicono dal comitato La Cittadella – e cioè che si spengono i fuochi e si accende la musica a tutto volume fino alle 4-5 del mattino". Stando alle segnalazioni, i luoghi "cult" di queste discoteche a cielo aperto, sono state le piazze Santomobono e Vettovaglie. "Abbiamo provato a chiamare i vigili ma erano impegnati in altri servizi. E gli crediamo, perché sono sempre loro ad intervenire quelli del Nosu": dicono alcuni residenti. La situazione è ormai arci nota "sì ma nessuno ci vuole porre riparo. Si pensa solo al fatto che la Luminara debba essere totalmente anarchica, un giorno all’anno dove si può fare di tutto e di più. Peccato che la malamovida imperversi anche dopo la festa". Momenti di vero panico sfociati in tafferugli, si sono avuti sul Ponte di Mezzo. Era da poco passata la mezzanotte quando la fumana di gente che attraversava si è fermata, intrappolata per diversi minuti. La folla non andava né avanti né indietro. Le prime ad andare nel panico sono state le ragazzine che non riuscivano a respirare. Poi alcuni genitori con bambini nei passeggini per evitare un potenziale schiacciamento hanno cominciato a spingere e sbracciarsi. Minuti di panico risolti da uno stewart che ha chiamato tre vigili urbani: assieme hanno deciso di far defluire la folla in un’unica direzione (piazza Garibaldi) e di chiudere il ponte. Danni collaterali della Luminara sono i motorini gettati a terra lungo alcuni tratti di via San Martino fino ai parcheggi di piazza San Sepolcro. Ma a tenere banco, sui social sono i ‘buchi’ e i lampanini che si spengevano troppo preso. I numeri civici del Lungarno Gambacorti dal 24 fino almeno alla Chiesa della Spina erano più che evidenti. Un residente di lungarno Gambacorti ha detto: "Hanno acceso i lumini di casa mia alle 15.15. Un po’ prestino, direi".