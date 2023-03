L’ultimo atto del circolo Don Bosco "Fate in modo che non sia un addio"

Abbassa definitivamente la saracinesca il circolo Acli Don Bosco di Marina di Pisa, dopo che la parrocchia Santa Maria Ausliatrice, gravata da debiti ingenti, ha deciso di mettere in vendita i suoi spazi per fare cassa. Qui nascerà un complesso immobiliare privato. Ma per i suoi oltre 100 soci è testardamente un arrivederci, non un addio: "Il circolo ha rinnovato tutte le sue cariche e resterà giuridicamente in vita con inziative a sostegnko dei più bisognosi fino alla fine dell’anno, con la speranza di ripartire dentro una nuova sede". Sono tanti a volere la sopravvivenza di quello che è stato un vero e proprio "luogo del cuore" per generazioni di marinesi lo dimostra la petizione che nei prossimi giorni verrà consegnata all’arcivescovo, Giovanni Paolo Benotto, e sottoscritta da circa 600 cittadini con la quale si chiede "di concedere anche in modo transitorio e temporaneo quale nuova sede del circolo gli spazi afferenti alla parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice e più precisamente la modesta zona bar, la sala teatro oltre ai servizi igienici e agli spazi di collegamento". Quei locali "rappresentano la sede natale del circolo che, voluto fortemente da don Aldo Fantozzi nel 1951, è parte integrante del tessuto sociale e umanitario marinese da oltre settant’anni". Qui, La Nazione, ieri ha trovato un nugolo di "irriducibili" capitanati dal presidente Pietro Magli che non ne vogliono sapere di cancellare con un colpo di spugna decenni di storia e di impegno civile e sociale. "Ricordo due ‘colonne’ del nostro Acli, Roberto Temporin e Luigi Lucchesi - dice il presidente - arrivati qui da ragazzini e diventati uomini: sono con noi da oltre 50 anni. E come loro ce ne sono tanti altri. Facciamo appello a chi nei giorni scorsi ha speso parole a trasformarle in azioni concrete". I soci non lo dicono perché non cercano vendette, né polemiche: ma attendono risposte soprattutto dalle Acli nazionale e provinciale almeno nell’individuazione di un magazzino temporaneo dove ricoverare gli arredi. "Siamo disposti - conclude Magli - anche a sostenere le spese di un affitto purché ci sia un progetto di ripartenza. Qui vicino la diocesi dispone di un ex falegnameria e di un altro fondo, entrambi vuoti". Insieme al presidente ci sono Stefano Barsantini, Francesco e Stefano Costia, Francesco Lepri, Michele Sagliocco, Margherita Sassoli, Francesca Palla, Giuseppe Scicchitano e Salvatore Donato. Volti e generazioni diverse. Tutti con la stessa identica storia: sono cresciuti qui.

Gab. Mas.