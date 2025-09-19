L’ultimo abbraccio, l’applauso degli amici per l’addio a “Bati”. Una vita generosa

Pistoia, 20 settembre 2025 – Era davvero gremita la chiesa di San Paolo, ieri pomeriggio, per dare l’ultimo ed estremo saluto a Giovambattista Grasso, per tutti semplicemente “Bati”, scomparso lo scorso mercoledì, all’età di 61 anni, per un malore che lo ha colpito nel mentre era salito sulle montagne dell’Appennino, fra il Poggione e Badia a Taona, nel territorio di Sambuca Pistoiese, in cerca di funghi, la sua grande passione. In prima fila la famiglia, avvolta nel dolore per una perdita improvvisa, e poi il mondo della politica visto il ruolo avuto di esponente del Partito Democratico, prima, e poi di Italia Viva e soprattutto tanti amici e colleghi di una vita spesa, lavorativamente parlando, nello stabilimento di AnsaldoBreda – poi Hitachi – di via Ciliegiole.

E sono stati proprio alcuni dei suoi colleghi, coloro che erano particolarmente affezionati e vicini a “Bati”, a portare a spalla il feretro nell’ultimo viaggio per entrare all’interno della chiesa. Numerosi i consiglieri comunali presenti fra i partecipanti, assieme al sindaco Alessandro Tomasi, il presidente del consiglio comunale Emanuele Gelli, e altri esponenti della politica cittadina.

Allo stesso modo, anche il sindacato – era stato nel gruppo Cisl all’interno della Rsu aziendale – era presente al completo, così come tanti colleghi di reparto e di officina, fra chi oramai è in pensione da tempo (come lo era “Bati” dal gennaio 2023), e chi è sempre all’interno, ma che ha avuto modo di conoscere Grasso in prima persona per il suo impegno nella vicenda dei riconoscimenti di indennità per l’amianto. C’era anche la sua cagnolona Kira, accanto alla bara del suo amato Giovambattista. Tanta la commozione durante l’omelia pronunciata dal parroco che ha officiato la cerimonia, don Timoteo Bushishi, che si è soffermato su quello che ha fatto nel suo percorso di vita Giovambattista Grasso, facendo riferimento alla lettura della risurrezione di Lazzaro.

“Ci troviamo attorno al nostro amico – ha detto il parroco - e lo vogliamo accompagnare con affetto e amore per dirgli “addio“, che significa “in Dio ci vedremo“, perché qui non stiamo celebrando la morte, ma la speranza di ritrovarci un giorno nel Signore. Tutti insieme, che ognuno di noi ci creda poco o tanto, siamo fatti per il Cielo e ognuno di noi è una freccia che va verso l’alto per poi ritrovarsi lassù. Quando saremo in Dio? Non lo possiamo sapere, anche Giovambattista non lo sapeva quando sarebbe stato il momento. Puoi avere dieci lauree, ma non puoi sapere quale sarà il tuo giorno: se viviamo, e se poi si muore, siamo nel Signore significa che la nostra vita appartiene a lui”. Tante lacrime, tanta commozione e alla fine, al momento dell’uscita del feretro dalla chiesa verso l’ultimo viaggio di Bati, un grande applauso che si è irradiato anche lungo via del Can Bianco e corso Silvano Fedi.

Saverio Melegari