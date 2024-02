"Ludoteche chiuse famiglie penalizzate"

"Torniamo su un tema che coinvolge molte bambine e bambini e tante famiglie, quello delle ludoteche chiuse in città da quattro anni. Nei mesi scorsi avevamo denunciato la situazione, anche a seguito di una petizione online su Change.org sottoscritta da moltissimi cittadini. Attraverso una mozione, sottoscritta anche dai colleghi del Pd e di Sinistra Unita, abbiamo portato di nuovo la questione in consiglio comunale per impegnare la giunta in modo stringente". Lo dichiara in una nota la consigliera comunale de La città delle persone Emilia Lacroce, che ha presentato la mozione insieme ai colleghi Paolo Martinelli e Gianluca Gionfriddo. "Gli impegni che abbiamo chiesto partono dal riconoscimento del valore sociale ed educativo di queste strutture. Con il dispositivo finale della mozione, abbiamo chiesto a giunta e sindaco di riattivare le ludoteche per aumentare l’accesso di bambini e famiglie ai servizi ludici, di dedicare risorse e sforzi adeguati per il rapido riavvio del servizio, di incrementare il bilancio destinato alle ludoteche al fine di migliorare le risorse disponibili, compresi personale, materiali didattici e giochi, di sensibilizzare i cittadini riguardo l’importanza delle ludoteche e coinvolgerli in attività e iniziative di sostegno ai servizi, di monitorarne l’efficacia attraverso la raccolta di dati e l’ascolto delle esigenze della comunità per apportare miglioramenti continui. Siamo amareggiati che la destra abbia deciso di bocciare la mozione e siamo insoddisfatti della risposta dell’assessore Buscemi, che ha parlato genericamente dell’avvio di una fase di osservazione dei bisogni. Non è giusto che le bambine e i bambini pisani e le loro famiglie siano privati di un servizio così importante, ma evidente per la destra pisana questa non è una priorità".